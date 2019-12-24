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"Снова вместе": Шаляпин развлекся с бывшей женой

"Снова вместе": Шаляпин развлекся с бывшей женой
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
После разрыва с Цымбалюк-Романовской артист воссоединился с экс-супругой

Прохор Шаляпин появился на публике с бывшей женой Ларисой Копенкиной. Пара спела дуэтом на новогоднем корпоративе. На опубликованном в Инстаграм видео оба выглядят счастливыми.

В соцсети предположили, что бывшие супруги снова вместе. "Ну, так и есть. Мы не такие как все, мы офигенные и счастливые", – написала под постом Копенкина, усилив интригу.

"Браво! Молодцы! Вперед! Настоящая любовь не ржавеет!", "Очень красивая пара", "Ваш человек – Лариса", "Очень хорошо вместе смотритесь", "Вы снова вместе. Ура", "Прохор, запуталась в ваших пассиях",

прокомментировали видео подписчики Шаляпина. Они также отметили, что Копенкина подходит артисту намного больше, чем экс-возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская – "прошлая аферистка неискренняя, хитрая и подлая".

Впрочем, некоторые подписчики решили, что Прохор и Лариса просто остались хорошими друзьями после разрыва. "Хорошо, когда бывшие супруги после сохраняют адекватное восприятие друг друга, и вы тому пример", – отметили они.

Недавно певец объявил об окончательном разрыве Виталиной Цымбалюк, которая намекнула, что их отношения были фиктивными. После расставания Шаляпин сделал пластику.

Карина СИРАЗОВА

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