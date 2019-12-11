Бывшей Джигарханяна мешало лишнее

Изменения во внешности Прохора Шаляпина не дают покоя интернет-пользователям. В Сети бурно обсуждают, зачем он сделал "обрезание". У читателей "Утра" есть свое объяснение этому – они решили, что певец поступил так в угоду даме сердца – Виталине Цымбалюк-Романовской.

Одни поклонники артиста волнуются, другие насмехаются:

"Боже мой! Красавчик Шаляпин, и Вы, что ли, еврей тоже?.. Какое обрезание?", "Видать, Цимбалюк посоветовала, чтобы шишка стала больше, и ей не мешала плоть. А может чтобы во рту не мешала".

Несколько часов назад стало известно, что певец навсегда расстался с киевской пианисткой. Сам он объяснил это тем, что у них накопилось слишком много обид друг на друга.

Ранее Прохор снялся после операции на лице, во время которой ему обрезали все лишнее. Не все подписчики реагировали положительно.

"Полная пустота", "Кто б ему мозги вправил, а не морду исправил", "Почему-то кажется, что эта фото из прошлого", "Ну просто красна девица, припудри носик. Пора уже сменить пол", – распекли артиста недовольные.

Досталось и Виталине. Бывшей Джигарханяна заявили, что рядом с обрезавшим все лишнее любовником она выглядит намного хуже него.

Не так давно Шаляпин и Цымбалюк-Романовская собирались покинуть Россию.