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Перекроенный Шаляпин сбежал после воссоединения с Цымбалюк

Перекроенный Шаляпин сбежал после воссоединения с Цымбалюк
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Любовник бывшей Джигарханяна уединился в провинции

До пластической операции Прохор Шаляпин объявил, что у него с Виталиной Цымбалюк-Романовской все хорошо, однако после изменения внешности он почему-то оставил даму сердца и отправился в Тверскую область, на берег Иваньковского водохранилища. На фото, которое выложено в соцсети, он показан на мосту. Певец стоит спиной к камере с картиной в руках и наброшенным на голову капюшоном.

Кадр артист сопроводил небольшим стихотворением, в котором есть такие строки: "...Заживают ли с муками времени странные раны, что наносит порой человеку другой человек?.. Забывают ли люди о тех, кому всё обещали, и потом, не жалея, нарочито отняли всё?" 

Одинокая фигура артиста и проникновенные слова взволновали фанатов. "Тебе грустно?", "Прохор, что с Вами?", "Что-то Вы загрустили. Я вот не могу Вас понять. Столько много красивых девушек, а Вы почему-то... Уму непостижимо", – написали одни.

Другие поддержали и похвалили: "Прохор.мысленно я с тобой", "Хороший философский стих", "Если автор – Вы, то браво! Очень тонко... ", "Какой красивый снимок", "Хорошие слова! Мудрые".

На днях сообщалось о похождениях Виталины Цымбалюк-Романовской после расставания с Прохором Шаляпиным., а сам певец завел Ольгу Бузову. Ранее стало известно об отъезде бывшей Джигарханяна и ее любовника из России.

Полина ДОРОЖКИНА

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