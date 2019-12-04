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"Кололся и буду продолжать": откровения Шаляпина потрясли публику

"Урод редкостный": сделавшего пластику Шаляпина затравили в Сети
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист считает, что совершенству нет предела

Прохор Шаляпин весьма трепетно относится к своей внешности – певец неоднократно проходил курс омолаживающих процедур, а к тридцати шести годам созрел для круговой подтяжки. Артист считает, что симпатичное лицо – один из главных его козырей, и что он должен как можно дольше радовать публику ослепительным видом.

"Зазорно не следить за собой, не бороться со старостью.  Это неуважение к себе и окружающим. Я кололся, резался, подтягивался, ушивался. И буду продолжать!", - 

заявил Шаляпин сайту "Дни.ру".

Интернет-пользователи резко раскритиковали и самого певца, и его неоднозначное решение:

"Урод редкостный", "Этот Прохор, он и не Прохор, этот Шаляпин, он и не Шаляпин, этот певец, он и не певец... А так все начиналось мило....", "Этот клоун Захаренков решил перекроиться и тем самым нашел новый повод походить по телешоу))", "Он не концертные программы обновляет, а физиономию. А зачем? Все равно не имеет своего лица на эстраде. Да и имени нет. Одна бутафория", "Кололся, резался, подтягивался, ушивался, и это только к 36 годам, а что с ним к полтиннику будет ?"  

Прохор Шаляпин. Фото: Дни.ру

А автор телеграм-канала "Не Малахов" написал:

"Возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской не хочет быть старым, как Армен Джигарханян".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. Ранее в Сети появилась информация о том что Прохор Шаляпин бросил свою возлюбленную – пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Валентина МАЙОРОВА

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