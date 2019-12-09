Киевская пианистка воспользовалась снятием подписки о невыезде

Виталине Цымбалюк-Романовской теперь можно выезжать из Москвы, что она и сделала – отправилась в один из российских городов. И там получила удовольствие.

В соцсети пианистка опубликовала фото и поблагодарила организаторов Первого международного фортепианного конкурса русской музыки за приглашение. А позже поместила видео с мероприятия, заявив, что "нет ничего идеального под солнцем... кроме Третьего концерта Рахманинова".

Подписчики засыпали блондинку комплиментами, отметив, что она стала еще лучше, а также отправили ей поздравления и пожелания : "Элегантна и неотразима!", "Красивая и лучезарная, как никогда", "Восхитительная", "Потрясающе выглядите!", "О браз великолепный", "С 18-летием", "Здоровья, гармонии, благополучия, любви, счастья, всего самого светлого", "Вдохновения, творческого потенциала, любить и быть любимой желанными людьми".

Свой день рождения артситка решила не отмечать, как сказала сама, по личным причинам – у возлюбленного Прохора Шаляпина "этот день связан с потерей близкого друга", а ее "пригласили посетить финал международного конкурса пианистов, который проходит в Рязани".

Обвинения с пианистки сняли, и в колонию она не попала. "Моя совесть чиста, я больше не нахожусь под подпиской о невыезде, мне ни за что не стыдно, я никого не обобрала и ни в чем не виновата", - пояснила артистка корреспонденту издания "Дни.ру". И добавила, что для нее настало время сосредоточиться на музыке – записывать диски, давать концерты, пробовать самой что-то сочинять.

Ранее Прохор Шаляпин уехал из Москвы в одиночестве, а Виталина Цымбалюк-Романовская ушла в отрыв.

