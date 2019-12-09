Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Будут реанимировать": Джигарханяна мучат сильные боли

Джигарханяна мучат сильные боли
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
В жизни народного артиста наступит сложное время, он не сможет жить без таблеток и врачей

Армен Джигарханян вряд ли встретит новый год бодрым и с улыбкой, ведь он уже далеко  не молод, и его энергетический потенциал низок. Об этом рассказала "Утру" таролог и психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, артиста поддерживают родные и близкие, но восстановить все, что утрачено, почти не возможно. Он будет постоянно находиться в каком-то приглушенном состоянии, его физиологическое и душевное здоровье потребует постоянного наблюдения врачей.

"Будет лечиться, проходить обследование, ему будут реанимировать и нервную систему тоже",

– заявила таролог. У Армена Борисовича плохой сон и аппетит, его мучают постоянные головные боли, жить без успокоительных он не сможет.

Следующий год для актера будет такой же, как нынешний, однако больше стрессов он уже не испытает, отметила психолог. И добавила, что невероятно сложный период в жизни Джигарханяна всплывет еще раз – разборки с бывшей женой не закончились.

Джигарханян не хочет ими заниматься, но близкие полны желания отомстить Виталине Цымбалюк-Романовской. Все это рано или поздно закончится победой актера, подчеркнула Абравитова.

В новосм году народный артист займется творчеством. Конечно, ему сложно будет постоянно участвовать в жизни своего театра, но между посещениями врачей и лечением он будет стараться контролировать любимое дело.

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей