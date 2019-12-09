В жизни народного артиста наступит сложное время, он не сможет жить без таблеток и врачей

Армен Джигарханян вряд ли встретит новый год бодрым и с улыбкой, ведь он уже далеко не молод, и его энергетический потенциал низок. Об этом рассказала "Утру" таролог и психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, артиста поддерживают родные и близкие, но восстановить все, что утрачено, почти не возможно. Он будет постоянно находиться в каком-то приглушенном состоянии, его физиологическое и душевное здоровье потребует постоянного наблюдения врачей.

"Будет лечиться, проходить обследование, ему будут реанимировать и нервную систему тоже",

– заявила таролог. У Армена Борисовича плохой сон и аппетит, его мучают постоянные головные боли, жить без успокоительных он не сможет.

Следующий год для актера будет такой же, как нынешний, однако больше стрессов он уже не испытает, отметила психолог. И добавила, что невероятно сложный период в жизни Джигарханяна всплывет еще раз – разборки с бывшей женой не закончились.

Джигарханян не хочет ими заниматься, но близкие полны желания отомстить Виталине Цымбалюк-Романовской. Все это рано или поздно закончится победой актера, подчеркнула Абравитова.

В новосм году народный артист займется творчеством. Конечно, ему сложно будет постоянно участвовать в жизни своего театра, но между посещениями врачей и лечением он будет стараться контролировать любимое дело.

