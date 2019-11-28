Киевская пианистка запрячет экс-супруга от чужих

Виталина Цымбалюк-Романовская узнала, что один из поклонников ее возлюбленного Прохора Шаляпина сделал на руке татуировку с изображением певца. Отметив, что это не так уж и плохо, она призадумалась, а не украсить ли и ей свое тело наколкой, к примеру – портретом бывшего мужа, но только в месте, скрытом от посторонних глаз.

Если она все же решится сделать татуировку, это будет только изображением дорогого ей человека. "Можно было бы набить портрет Армена Борисовича Джигарханяна. Он ведь был первым моим мужчиной. Впрочем, если я и решусь, то наколю его там, где чужие не увидят, поскольку это очень личная история", – поделилась блондинка размышлениями с корреспондентом издания "Дни.ру".

Не позабыла пианистка и о милом друге. Предположив, что, может, сделает "наколку и с Прохором Шаляпиным", она призналась, что у них "особые отношения". И добавила: "На самом деле я даже не знаю, кто сыграл в моей жизни большую роль и имеет большее значение. Джигарханян – прошлый этап жизни, с Шаляпиным уверенно смотрю в будущее и счастлива сегодня".

Фанаты, наверное, будут ломать головы - уж не на интимном ли месте красотка набьет портрет бывшего и как отнесется к этому певец, увидев во время близости изображение актера.

Недавно стало известно о разрыве отношений бывшей Джигарханяна с возлюбленным. Пианистка и виду не подала, что переживает, – показала нижнее белье и грудь.

