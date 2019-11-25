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"Очередная жертва": Шаляпин показался с женщиной после расставания

"Очередная жертва": Шаляпин показался с женщиной после расставания
Прохор Шаляпин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Артисту приписывают еще один роман

После недавнего разрыва с Виталиной Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин опубликовал фотографию уже с другой женщиной на своей странице в Instagram. Певец стоит в обнимку с поэтессой Ларисой Рубальской "на очень теплом торжественном вечере у замечательных людей", как подписал снимок сам Шаляпин.

"Совет вам да любовь, молодые", "Еще к одной примазался", "Новая добыча, дерзай", "Очередная любовная жертва",

не удержались подписчики от едких комментариев, намекая на прошлый скандальный роман артиста с Ларисой Копенкной. Предпринимательница была старше певца на 28 лет.

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Напомним, недавно Прохор Шаляпин заявил о том, что они с Виталиной Цымбалюк-Романовской расстались. Артисты были в отношениях с 2018 года. Однако затем певец поделился новым фото, где пара позирует в обнимку.

Карина СИРАЗОВА

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