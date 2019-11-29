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Бывшая Джигарханяна и ее любовник уезжают из России

Бывшая Джигарханяна бежит из России с любовником
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба
Киевская пианистка сделала неожиданное заявление

Витапина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин в ближайшее время покинут нашу страну. Они улетят в Китай. Об этом рассказала сама блондинка. 

"Мы стали счастливыми обладателями поездки на остров Хайнань", – похвалилась она в Instagram под фото, на котором показана с возлюбленным. И поблагодарила тех, кто преподнес им "такой приятный сюрприз".  

В кадре пианистка одета в прозрачный наряд, из-под которого видны голые плечи и лифчик. На певце – серый костюм-тройка и светлая рубашка. Виталина и Прохор тесно прижимаются друг к другу и радостно улыбаются.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Подписчики бурно отреагировали на известие и пожелали паре "отличного отдыха вдвоем на острове". Многие вспомнили о том, что не так давно Шаляпин сообщал о разрыве с Цымбалюк-Романовской, и остались довольны: "Вы хоть будьте вместе наконец-то!!! Нарожайте детей и живите счастливо. Хватит ходить по всяким "На самом деле", "Прохор, Виталинка, вы просто замечательные, талантливые! Удачи вам и будуших творческих успехов!", "Вы такая красивая пара", "Живите счастливо", "Супер... Вы молодцы!", "Желаю, чтобы вы были вместе". 

Пара отправится на отдых "на ультрасовременном Дримлайнере Боинг-787". "Прохора и Виталину ждут королевские новогодние каникулы", – сообщил источник "Дней.ру".

На днях Витапина Цымбалюк-Романовская призналась, что может сделать наколку с изображениями портретов бывшего мужа Армена Джигарханяна и нынешнего любовника Прохора Шаляпина. Ранее пианистка блеснула голой грудью и рассказала о наслаждении.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА

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