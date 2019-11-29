Киевская пианистка сделала неожиданное заявление

Витапина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин в ближайшее время покинут нашу страну. Они улетят в Китай. Об этом рассказала сама блондинка.

"Мы стали счастливыми обладателями поездки на остров Хайнань", – похвалилась она в Instagram под фото, на котором показана с возлюбленным. И поблагодарила тех, кто преподнес им "такой приятный сюрприз".

В кадре пианистка одета в прозрачный наряд, из-под которого видны голые плечи и лифчик. На певце – серый костюм-тройка и светлая рубашка. Виталина и Прохор тесно прижимаются друг к другу и радостно улыбаются.

Подписчики бурно отреагировали на известие и пожелали паре "отличного отдыха вдвоем на острове". Многие вспомнили о том, что не так давно Шаляпин сообщал о разрыве с Цымбалюк-Романовской, и остались довольны: "Вы хоть будьте вместе наконец-то!!! Нарожайте детей и живите счастливо. Хватит ходить по всяким "На самом деле", "Прохор, Виталинка, вы просто замечательные, талантливые! Удачи вам и будуших творческих успехов!", "Вы такая красивая пара", "Живите счастливо", "Супер... Вы молодцы!", "Желаю, чтобы вы были вместе".

Пара отправится на отдых "на ультрасовременном Дримлайнере Боинг-787". "Прохора и Виталину ждут королевские новогодние каникулы", – сообщил источник "Дней.ру".

На днях Витапина Цымбалюк-Романовская призналась, что может сделать наколку с изображениями портретов бывшего мужа Армена Джигарханяна и нынешнего любовника Прохора Шаляпина. Ранее пианистка блеснула голой грудью и рассказала о наслаждении.