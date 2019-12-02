Во время пения Шаляпина звезда "Дома-2" не сдержала переполнявших чувств

Прохор Шаляпин, который вернул себе прежний – черный – цвет волос, не на шутку завел Ольгу Бузову – она не усидела за столом. На первых словах его песни "Есть сенсация ХХI века..." артистка вскочила с места широко разинув рот и приложив руки к груди, стала пританцовывать, тянулась к нему, затем вертела ягодицами и энергично двигала всем телом.

"Я уже давно сенсация, сенсация... я супербомба и меня ждут одни овации", – продолжал напевать милый друг Виталины Цымбалюк-Романовской. Звезда "Дома-2" была в экстазе. А молодой красавец, исполнив песню, подошел к ней и сказал, что посвятил выступление ей. "Я так и поняла", – ответила та.

"Настроение : "Сенсация"... за бескорыстную поддержку спасибо Оле Бузовой и Ксюше Бородиной", – отметил певец под видео, опубликованным на его странице в Instagram.

Поклонницы также были в восторге и засыпали Шаляпина комплиментами, давая понять, что ему пора серьезно заняться эстрадой: "Классная песня, Прохор!!!", "Ай красавчик", "Даже мне, бабушке, понравилось!", "Песня прикольная, лучше, чем частушки", "Прохор! Всегда пойте! Радуйте нас своим прекрасным голосом и красивыми песнями! Вы классный!", "Круто, молодец", Супер".

Некоторые предположили, что у артистов могут завязаться отношения, не забыв упомянуть и его нынешнюю пассию. "Через месяц – роман с Бузовой", "А ты сейчас с Виталиной?" .

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила об отъезде с Прохором Шаляпиным из России.