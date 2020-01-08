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Заграбастает наследство: планы бывшей Джигарханяна раскрыли

Заграбастает наследство: планы бывшей Джигарханяна раскрыли
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Немощного артиста скрывают от публики

Возвращение экс-супруги Армена Джигарханяна возмутило публику. У Татьяны Власовой исключительно корыстные цели, заявили россияне после эфира "Пусть говорят", где обсуждалось воссоединение семьи. Напомним, ранее стало известно, что бывшая Джигарханяна прилетела из США, где живет последние годы, и намерена задержаться в Москве.

Бурное обсуждение развернулось на странице в Инстаграм еще одной бывшей жены артиста Виталины Цымбалюк-Романовской. Армену Борисовичу предрекли страшное будущее. Комментаторы заявляют, что у него "развилось слабоумие" и он не понимает, что происходит. Народ заподозрил, что Джигарханяна скрывают от публики, так как показать его в добром здравии не могут. На Власову накинулись с обвинениями, что она прилетела с одной целью – прибрать к рукам наследство актера. Цымбалюк-Романовская включилась в дискуссию, заявив, что его "добили" и отметив, что в Москву Татьяна приехала лишь чтобы сняться в программе. Намекнула она и на возможные финансовые проблемы в семье из-за пасынка Джигарханяна.

"Жена вернулась к нему, уже неадекватному, зачем? Может наследство оставит...",

– написал один из пользователей.

"сняться в программе и уезать Америку. Там она 25 лет не работает ))) может и "сын" проигрался", – ответила Виталина.

"По всем фотографиям Армена Борисовича видео, что у него слабоумие развилось, он как ребёнок с улыбкой ничего не понимающего человека В следующей серии они его похоронят и "будут плакать". Ведь показать даже видео с ним не могут! Смонтировать адекватного дедушку не получается(",

– ужасается другой комментатор.

"да, это очевидно. Они его добили(((", - подытожила Цымбалюк-Романовская.

Ранее стало известно, что Джигарханян не может передвигаться самостоятельно – на прогулки артиста выводит молодая женщина.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как может воровка аферистка комментировать жизнь пожилых уважаемых людей . кто дал право? Впрочем эта престарелая Лолита. будет бегать вокруг А.Б.Д до конца своей жизни. Никому она не нужна, все отошли.
Гость
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Заказная статейка, заказчик цымбалюк
Гость
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Что за бредятину пишешь, Утро? С чего это цымба взяла, она что, его видела? <цензура> она и тварь мерзкая эта цымбалюк
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