Немощного артиста скрывают от публики

Возвращение экс-супруги Армена Джигарханяна возмутило публику. У Татьяны Власовой исключительно корыстные цели, заявили россияне после эфира "Пусть говорят", где обсуждалось воссоединение семьи. Напомним, ранее стало известно, что бывшая Джигарханяна прилетела из США, где живет последние годы, и намерена задержаться в Москве.

Бурное обсуждение развернулось на странице в Инстаграм еще одной бывшей жены артиста Виталины Цымбалюк-Романовской. Армену Борисовичу предрекли страшное будущее. Комментаторы заявляют, что у него "развилось слабоумие" и он не понимает, что происходит. Народ заподозрил, что Джигарханяна скрывают от публики, так как показать его в добром здравии не могут. На Власову накинулись с обвинениями, что она прилетела с одной целью – прибрать к рукам наследство актера. Цымбалюк-Романовская включилась в дискуссию, заявив, что его "добили" и отметив, что в Москву Татьяна приехала лишь чтобы сняться в программе. Намекнула она и на возможные финансовые проблемы в семье из-за пасынка Джигарханяна.

"Жена вернулась к нему, уже неадекватному, зачем? Может наследство оставит...",

– написал один из пользователей.

"сняться в программе и уезать Америку. Там она 25 лет не работает ))) может и "сын" проигрался", – ответила Виталина.

"По всем фотографиям Армена Борисовича видео, что у него слабоумие развилось, он как ребёнок с улыбкой ничего не понимающего человека В следующей серии они его похоронят и "будут плакать". Ведь показать даже видео с ним не могут! Смонтировать адекватного дедушку не получается(",

– ужасается другой комментатор.

"да, это очевидно. Они его добили(((", - подытожила Цымбалюк-Романовская.

Ранее стало известно, что Джигарханян не может передвигаться самостоятельно – на прогулки артиста выводит молодая женщина.