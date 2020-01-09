Бывшая Джигарханяна показалась в коротком платье на катке

Виталина Цымбалюк-Романовская встала на коньки впервые за 30 лет. Такими снимками артистка поделилась в Инстаграм. Пианистка снялась в легком белом сарафане возле новогодней елки на открытом катке. На ее ногах из-под платья видны резинки от чулок.

В Сети оценили наряд Виталины и фотографии в целом. Поклонники артистки засыпали ее комплиментами:

"Самая стильная Снегурочка!", "Класс! Умница!", "Вам очень идет", "Ну как в такую не влюбиться!", "Такое нежное и легкое фото", "Восхитительная", "Чистый ангел",

Впрочем, фотография понравилась не всем. "Какая из вас Снегурочка, Вы Баба-яга", – высказался один из комментаторов.

Ранее Цымбалюк-Романовская показала, как встретила Новый год. Пианистка провела праздник в интимной обстановке.