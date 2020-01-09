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Цымбалюк-Романовская вышла на мороз в чулках

Цымбалюк-Романовская вышла на мороз в чулках
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Бывшая Джигарханяна показалась в коротком платье на катке

Виталина Цымбалюк-Романовская встала на коньки впервые за 30 лет. Такими снимками артистка поделилась в Инстаграм. Пианистка снялась в легком белом сарафане возле новогодней елки на открытом катке. На ее ногах из-под платья видны резинки от чулок.

В Сети оценили наряд Виталины и фотографии в целом. Поклонники артистки засыпали ее комплиментами:

"Самая стильная Снегурочка!", "Класс! Умница!", "Вам очень идет", "Ну как в такую не влюбиться!", "Такое нежное и легкое фото", "Восхитительная", "Чистый ангел",

Впрочем, фотография понравилась не всем. "Какая из вас Снегурочка, Вы Баба-яга", – высказался один из комментаторов.

Ранее Цымбалюк-Романовская показала, как встретила Новый год. Пианистка провела праздник в интимной обстановке.

Фоторепортаж
В ванне и в трусах: самые откровенные фото Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.instagram.com/vitalinaromanovskaya/ Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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