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Слюнки текут: бывшая Джигарханяна сняла новогоднюю клубничку

Слюнки текут: бывшая Джигарханяна сняла новогоднюю клубничку
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Цымбалюк-Романовская провела праздничную ночь в интимной обстановке

Киевская пианистка предпочла шумной компании уединение.

Виталина Цымбалюк-Романовская показала поклонникам, как встретила Новый год – 2020. В своем Инстаграм артистка выложила видео и фото. На кадрах видна наряженная, сверкающая огоньками елка, букеты роз и новогоднее угощение. Роскошный торт "Наполеон", украшенный клубничкой – наверняка у пользователей потекли слюнки от такой красоты.

Кто скрасил одиночество расставшейся с Прохором Шаляпиным Виталины, непонятно. Людей в сторис красотки не наблюдается.

Ранее Цымбалюк-Романовская показалась в белом платье, чем еще больше раздразнила любопытство публики. Народ гадает, появился ли у звезды новый избранник.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergejГость
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Чучело Хохлятское! Даже по пьянке бы не полез!
Гость
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Да какое народу дело до этой бандеровской аферистки-пианистки! Страшное, лысое, карликообразное чучело! Кто только пиарит эту изношенную мочалку?
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