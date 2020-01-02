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Виталина Цымбалюк-Романовская показала поклонникам, как встретила Новый год – 2020. В своем Инстаграм артистка выложила видео и фото. На кадрах видна наряженная, сверкающая огоньками елка, букеты роз и новогоднее угощение. Роскошный торт "Наполеон", украшенный клубничкой – наверняка у пользователей потекли слюнки от такой красоты.
Кто скрасил одиночество расставшейся с Прохором Шаляпиным Виталины, непонятно. Людей в сторис красотки не наблюдается.
Ранее Цымбалюк-Романовская показалась в белом платье, чем еще больше раздразнила любопытство публики. Народ гадает, появился ли у звезды новый избранник.
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