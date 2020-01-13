Новый год принес артистке финансовые проблемы

Не успела Виталина Цымбалюк-Романовская оправиться после расставания с Прохором Шаляпиным, как на хрупкую пианистку обрушилась новая неприятность. Стало известно, что блондинке грозит очередное судебное разбирательство.

Как сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы, ООО ПКФ "Орди" и Юрий Растегин подали в Кунцевский районный суд иски к Виталине Цымбалюк-Романовской. Дело касается взыскания денежных средств по договору займа и кредитному договору.

В комментарии порталу "Дни.ру" Виталина призналась, что пока не получала из суда никаких официальных бумаг. "Я должна проконсультироваться со своим адвокатом и понять дальнейшие шаги. После этого смогу говорить что-то более конкретно", – объяснила артистка.

Она добавила, что действительно брала кредиты, когда была замужем за Арменом Джигарханяном. Все документы были оформлены на пианистку, так как Джигарханяну займы не давали по состоянию здоровья. По словам Виталины, основной кредит "Сбербанку" она уже выплатила, а новые судебные иски, по-видимому, касаются денег, занятых по распискам.

"Это лишь подтверждает то, что я не только ничего "не украла", а то, что от брака с Джигарханяном у меня остались преимущественно долговые обязательства", – подчеркнула Цымбалюк-Романовская. Ранее хрупкая пианистка порадовала публику нежным фото в чулочках.