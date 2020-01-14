Бывшая Прохора Шаляпина продемонстрировала тело на улице

Виталина Цымбалюк-Романовская поздравила поклонников со старым Новым годом, опубликовав видео с катка. Покататься пианистка решила в весьма смелом наряде – коротком платье и чулках. На видео звезда телешоу подъехала к шесту в центре катка и покружилась вокруг него.

Раньше бывшая Шаляпина уже публиковала фото в таком образе, но на новом видео ее сексуальное тело можно рассмотреть поближе.

Взволнованным поклонникам Цымбалюк-Романовская ответила, что ничуть не замерзла без верхней одежды, а на коньки встала в первый раз. На катке пианистка появилась с подругой.

О личной жизни Виталины после расставания с Прохором известно немного. Но вниманием поклонников блондинка точно не обделена – под ее фото в Инстаграм всегда появляются комплименты.

"Виталина, не холодно?", "Виталиночка, неужели вам не холодно", "Хороша", "Виталина, вы как снегурочка, сама нежность", "Ух ты, как красиво", "Прекрасная", "Изящная, легкая...не каждая фигуристка так выглядит!", "Красавица", – написали блондинке в Инстаграм.

Пока бывшая жена Армена Джигарханяна развлекается в зимней Москве, Прохор Шаляпин проводит время в США. Похоже, на отдых певец отправился с новой подругой.

Ранее "Утро" рассказывало о долгах Виталины Цымбалюк-Романовской.