Бывший Цымбалюк-Романовской расслабился в отпуске

Прохор Шаляпин отдыхает в США. Артист поселился в отеле с бассейном на крыше, где регулярно расслабляется. На одном из фото, опубликованном в Инстаграм, бывший любовник Виталины Цымбалюк-Романовской позирует без штанов в одном халате.

"Весь день загораем, лежим! Такой вид, красота. Вон там, гляжу, Джоли плещется, там тоже бассейн", – рассказал он поклонникам.

В поездку артист, похоже, отправился со спутницей. Шаляпин засветил женскую одежду, пока проводил для подписчиков экскурсию по номеру. С кем именно отдыхает артист, остается загадкой.

Интернет-пользователи восхитились внешностью Шаляпина и окружающими его пейзажами, а некоторые не могли понять, почему на фото нет Цымбалюк-Романовской. Многие только сейчас узнали о разрыве звезд.

"Прохор, а какие у Вас красивые виды", "Здорово, а одежка какая классная", "А Виталину почему не взял с собой?", "Ничего себе, какая красотища", "Прохор, люблю", "Извиняюсь, я не в курсе – а где Виталина? Они разошлись с Прохором?" – написали под фото комментаторы.

Ранее Прохор Шаляпин показался в рваных штанах.