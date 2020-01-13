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Прохор Шаляпин отдыхает в США. Артист поселился в отеле с бассейном на крыше, где регулярно расслабляется. На одном из фото, опубликованном в Инстаграм, бывший любовник Виталины Цымбалюк-Романовской позирует без штанов в одном халате.
"Весь день загораем, лежим! Такой вид, красота. Вон там, гляжу, Джоли плещется, там тоже бассейн", – рассказал он поклонникам.
В поездку артист, похоже, отправился со спутницей. Шаляпин засветил женскую одежду, пока проводил для подписчиков экскурсию по номеру. С кем именно отдыхает артист, остается загадкой.
Интернет-пользователи восхитились внешностью Шаляпина и окружающими его пейзажами, а некоторые не могли понять, почему на фото нет Цымбалюк-Романовской. Многие только сейчас узнали о разрыве звезд.
"Прохор, а какие у Вас красивые виды", "Здорово, а одежка какая классная", "А Виталину почему не взял с собой?", "Ничего себе, какая красотища", "Прохор, люблю", "Извиняюсь, я не в курсе – а где Виталина? Они разошлись с Прохором?" – написали под фото комментаторы.
Ранее Прохор Шаляпин показался в рваных штанах.
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