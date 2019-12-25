Певец провел время в компании симпатичной девушки

Прохор Шаляпин после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской не теряет времени даром и уже назначает встречи другим женщинам. Певец решился встретиться в ресторане со своей знакомой с шоу "Фабрика звезд". О романтических отношениях пары говорить пока не приходится.

"Встретились в шикарном ресторане с директором 6 "Фабрики звезд" Ирой, с которой в свое время объездили с гастролями всю страну! Всем фабрикантам большой привет!" – написал Шаляпин в Инстаграм.

Блондинка от встречи с певцом, похоже, в восторге. О чем и написала в социальных сетях.

"Спасибо за прекрасный вечер, за улыбку твою и юмор! Как вроде мы и не расставались так надолго", – ответила она бывшему Виталины Цымбалюк-Романовской.

В комментариях к встречам Шаляпина с новой дамой отнеслись по-разному: одни называют артиста неугомонным, другие, наоборот, считают, что молодой Прохор должен развлекаться на полную. А вот цветастый наряд артиста многим не понравился.

"Снова новая девица. Неутомимый ты наш", "Прохор, не обращай внимания на не хорошие комментарии. Это не от большого ума. Ты Прекрасен! Молод! Красив! Дерзай! Живи, как живёшь – красиво и счастливо! С Наступающим Новым Годом!", "Юноша. Вам уже как будто 15 лет. Хватит уже молодеть!", "Куда дел Виталину?", "Выглядишь на лет 20 в пестром", "Молодец, Прохор! Живешь полной жизнью", – прокомментировали пользователи в Инстаграм артиста.

До этого друг Шаляпина рассказал, что певец мог расстаться с Цымбалюк-Романовской из-за проблем в сексе.