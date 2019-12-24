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Любит погорячее: всплыли интимные проблемы Шаляпина и Цымбалюк

Любит погорячее: всплыли интимные проблемы Шаляпина и Цымбалюк
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Друг певца не исключает, что влюбленные расстались из-за секса

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская казались многим идеальной парой. Однако союз знаменитостей все же распался. Официальной причиной разрыва стало нежелание Шаляпина заводить семью, но его друг предполагает, что истинная проблема в сексе.

Приятель Прохора Шаляпина откровенно рассказал, что артисту нравится женщины постарше, с ними он чувствует себя молодым самцом. "Мол, более опытные, горячие, страстные, ненасытные. Отдаются с большей страстью и стонут в постели сильнее", – цитируют друга Шаляпина "Дни.ру".

Судя по всему, больше по темпераменту артисту подходит его экс-возлюбленная Лариса Копенкина, с которой он возобновил общение. Друг певца считает, что она – идеальный вариант для Шаляпина.

"Лариса Копенкина, которая была старше почти в два раза, для него идеальный вариант. Она такая затейница в постели! И игрушки любит, и белье эротичное, и ролевые игры", – добавил знакомый артиста.

После расставания с Прохором Шаляпиным жизнь Виталины Цымбалюк-Романовской забила ключом. Она проводит время в компании друзей, а недавно ее застали в магазине, где она выбирала белое платье.

Дарья ПЕТРОВА

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