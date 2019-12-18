Бывшая жена Армена Джигарханяна развлекается без бывшего любовника

Жизнь Виталины Цымбалюк-Романовской после расставания с Прохором Шаляпиным бьет ключом. Киевская пианистка выходит в свет и часто бывает у друзей. Дома у одной из подруг блондинка засняла пушистую киску с кисточками на ушах. Кот приятельницы позировал Цымбалюк на фоне свечей.

"Все более атмосферны вечера в кругу друзей. @vlasova_maya – у тебя лучше всех", – подписала под фото бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина.

В комментариях пользователи засыпали Цымбалюк-Романовскую множеством вопросов про кота. Некоторые решили, что телезвезда находится дома у Родиона Газманова, у которого есть похожая киска. Однако Виталина подобные домыслы отрицает.

"Что-то кот очень знакомый))) У Вас с Родионом Газмановым один питомец на двоих?", "Какой у вас строгий кот!", "Классный котяра", "акой мудрый взгляд", "Красиво", "Вы мне нравитесь. С самого начала я отслеживала разборки Вашей жизни. Вы с честью вышли из этих не очень приятных перепетий. Продолжайте эту интересную жизнь. Пример скромности и мудрости. Не теряйте себя", – поддерживают Цымбалюк после разрыва с Шаляпиным.

Прохор Шаляпин сам решил расстаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской, завив что не хочет создавать семью. После разрыва с певцом звезда не замкнулась в себе, наоборот, все чаще выходит в свет и проводит время в компании нескольких мужчин.