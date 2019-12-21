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Шаляпин после разрыва с любовницей опозорился из-за маленького размера

Шаляпин после разрыва с любовницей опозорился из-за маленького размера
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист вернулся в Москву под градом насмешек и колкостей

Прохор Шаляпин показал любимую женщину и сообщил, куда же он отправился после расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Накануне артист в своем Инстаграм признался, что отправился в свой родной город Волгоград. Белозубый красавчик заглянул в дом родителей и поздравил маму с юбилеем, вручив ей синюю шубу. Восторга у пользователей подарок не вызвал – над Прохором второй день смеются, обсуждая его маленький размер. По мнению подписчиков, Шаляпин невнимательно выбрал наряд для мамы – он оказался тесноват.

"Она маме маленькая, на груди не сходится , а ттак" "Маму с днём рождения!!!! Но шуба маловата" "Поменяйте шубу на больший размер, а то она будет её носить без удовольствия" "С днём рождения!!! Только куда мама будет в Волгограде ходить в маленькой норковой шубе и без рукавов?У меня подобная весит уже два года", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Визит на малую родину, судя по всему, был короток – чуть позже осмеянный Прохор сообщил, что уже вернулся в Москву.

Ранее почерневший Шаляпин показался на публике после обрезания плоти.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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