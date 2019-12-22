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"Какая вкусная": бывшая Джигарханяна в сексуальном мини показала свои шарики

"Какая вкусная": бывшая Джигарханяна в сексуальном мини показала свои шарики
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Киевская пианистка похвасталась стройным телом после разрыва с Шаляпиным

В пику бывшему любовнику Прохору Шаляпину, который сильно сдал и терпит унижения после расставания с ней, Виталина Цымбалюк-Романовская буквально расцвела.

У киевской пианистки насыщенная жизнь: концерты, интервью, шопинг. А сексуальный наряд, в котором она предстала на одном из свежих фото, не на шутку взволновал мужчин-поклонников.

Виталина поделилась с подписчиками новогодним настроением. В своем Инстаграм она снялась у красивой елочки, украшенной большими шарами. Черное короткое платье подчеркнуло стройную фигуру звезды.

"Пусть в Новом году всё сбудется. Хороших новых друзей, счастья тем, кто рядом с вами", – написала она.

Пользователи в долгу не остались и засыпали Виталину добрыми пожеланиями и комплиментами. Были и те, кто не оставляет надежды на воссоединение Шаляпина и Цымбалюк-Романовской. Они атаковали пианистку вопросами, где же Прохор (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая вкусная", "А где Проша?" "Какая шикарная ёлочка! И Вы тоже .."  "ВИТАЛИНКА-– вы СОЛНЕЧНАЯ КРАСОТКА , сияющая таинственным лучезарным СВЕТОМ ! Счастья вам и ЛЮБВИ в Новом Году !" – написали комментаторы.

Ранее бывшая Джигарханяна развлеклась с его другом на четвереньках.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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