Артист показался в полном одиночестве без привычной улыбки

После окончательного разрыва с Виталиной Цымбалюк-Романовской, времяпровождения с подругами и обрезания Прохор Шаляпин загрустил. На новом фото, опубликованном в Инстаграм, певец запечатлен без привычной широкой улыбки, с печалью в глазах, и выглядит, по мнению поклонников, неважно.

"В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. На третье в ночь", – процитировал он строчки Пушкина под кадром, на котором показан в роскошной шубе.



Подписчики отреагировали по-разному. Многие остались недовольны: "Живет, красуется, как вьюнок на заборе", "Ага. Вьюнок– пустоцвет", "Господин Шаляпин, последний время с вашим лицом что-то не так", "Раньше, Прохор, Вы были гораздо симпатичнее,чем после пластики (похудения)", "Без Виталины как-то не так смотрится!", "Где Виталина?", "А где улыбка?", "Прохор один... неужели правда?", "Не жарко в мехах?", "Еще чуть-чуть и станет девочкой", "Евгений Онеги. А где Татьяна?"

Фанаты, как и прежде, восхищались. "Прохор, Вы замечательный!! Столько в Вас неподдельной искренности, доброты!", "Ну, Проша, рассмешил, спасибо", "Шикарно выглядешь! Супер!", "Барин", "Купец", "Принц",– хвалили они.

На фан-странице певца появилось другое фото. На нем Шаляпин запечатлен с известной актрисой, которую называли секс-символом советской эпохи – Светланой Светличной.

Большинство комментаторов были возмущены."Ну Прохор, ну, в самом деле! Все последние посты с великими пожилыми женщинами. Их у нас много. Решил со всеми перефоткаться? Конечно, им приятно с этаким красавчиком... Хочется других уже женщин рядом", "С прабабушкой", "Ну нашел труповщину... очередную... ну может хоть эта уже сдохнет на руках у него с подписанным наследством", "Ну Прошка, ну любитель старины", "Да хватит уже этих старых теток!!!", "Кошмар", – написали они.

Ранее Прохор Шаляпин показался после обрезания и уехал из Москвы без Виталины Цымбалюк-Романовской.

