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Шаляпин показал приятелей в стрингах

Шаляпин показал приятелей в стрингах
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Артист странно себя ведет после разрыва с Цымбалюк

Прохор Шаляпин показал фотографию с вечеринки, на которой танцуют двое мужчин в ковбойских костюмах. На них – штаны с огромным вырезом, открывающим ягодицы в стрингах. Также на переднем плане снимка стоит удивленная женщина с широко раскрытыми глазами.

По-видимому, расставание с киевской пианисткой преобразило певца – он решил не только изменить свою внешность, сделав пластику, но и вести себя начал довольно необычно.

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Однако опубликованный Прохором снимок не является частью его личного архива. Эта фотография широко распространена в Сети и, скорее всего, появилась в Instagram артиста ради шутки.

Недавно Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская окончательно расстались. Пианистка призналась, что их отношения были ложью. Так ли это в действительности, поклонники пары гадают до сих пор.

Карина СИРАЗОВА

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