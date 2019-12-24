В отношения певицы и продюсера группы "ВИА Гра" вмешалась Эрика Герцег, считают поклонники

Слухи о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе не утихают. Сами знаменитости отрицают расставание, однако воздержаться от комментариев Брежнева снова не смогла и ответила любопытным подписчикам.

Певица написала, что еще недавно супруг жил с ней.

"В СМИ пишут, что Ваш муж ушел к Эрике Герцег. Надеюсь, это неправда?" – интересуется комментатор. На что Брежнева ответила: "в СМИ много чего пишут, но сейчас уточню. Еще 20 минут назад жил со мной".



Один из комментаторов предположил, что с Меладзе артистка живет ради денег и продвижения. Однако Брежнева резко ответила, что хорошо зарабатывает сама, а Константин Меладзе – ее любимый человек.

"Я замужем за любимым человеком. И прекрасно зарабатываю сама", – написала Брежнева в Инстаграм.

По слухам, в разладе пары виновата солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которая является фавориткой Константина Меладзе. Сексуальная блондинка призывает не верить в сплетни, а недавно и вовсе заявила, что хочет замуж за своего избранника.

Возлюбленного певицы, о котором она не раз говорила, пока рядом с Герцег не видели, что только подливает масла в огонь.