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"Эксперименты": сексуальную Брежневу затянули в латекс

"Эксперименты": сексуальную Брежневу затянули в латекс
Вера Брежнева. Фото:instagram.com/ververa
Жена Меладзе показала формы в обтягивающем наряде

Вера Брежнева поучаствовала в "космической" съемке, для которой ее внешность изменили. На голову артистки надели рыжий парик с короткими кудрявыми волосами. Наряд для знаменитости тоже выбрали необычный – белый латексный костюм, который подчеркивал все изгибы тела артистки. Сама жена Константина Меладзе преображение прокомментировала коротко: "эксперименты", – написала она в Инстаграм. 

Космический образ Брежневой пришелся по душе не всем поклонникам. Пока одни заваливали певицу комплиментами, другие ругали стилистов, которые изменили блондинке прическу. По мнению критиков, рыжий цвет совершенно не идет Брежневой.

"Вам этот цвет волос, прическа совсем не идет", "Интересный образ", "Космическая Вера", "Вера, как же шикарна ты с такими волосами", "Боже как круто!", "Красавица и умничка", "Шедевр", "Ну ты, Вера, огонь", – написали пользователи под видео в Инстаграм Брежневой.

Ранее сексуальная Вера Брежнева сбросила пиджак на сцене и зажгла в лифчике. 

Дарья ПЕТРОВА

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