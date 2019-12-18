Наставница шоу "Голос" выставила напоказ длинные ноги

Полина Гагарина выбрала для съемок короткое обтягивающее платье, которое не смогло скрыть все достоинства артистки: наряд открыл стройные ноги, подчеркнул тонкую талию и грудь блондинки.

В Инстаграм, где Гагарина и опубликовала фото, не могли не заметить стоящую рядом Пелагею. Бывшая наставница шоу "Голос" выбрала наряд гораздо скромнее – черное закрытое платье.

В комментариях пользователи сначала восхищались красотой и сильными голосами певиц, а затем начали их сравнивать. Некоторые подписчики считают, что Пелагея заметно уступает Гагариной.

"Изумительные", "Очень красивые", "Самые сильные голоса России", "Зубы у Пелагеи как будто протез старческий", "Ну что за ноги, с ума можно сойти", "Полина в два раза тоньше Пелагеи", "Хоть бы договорились по поводу образов. Одна – в туфлях на босу ногу, вторая – в сапожищах. Нелепо смотрится", – высказались комментаторы в Инстаграм Гагариной

До этого Полина Гагарина отрывалась на вечеринке без мужа. Певица чувствовала себя раскованно, фотографировать с бокалом и обнималась с мужчинами.