Актер Петр Кислов раскрыл правду об отношениях с экс-женой и ребенком

Бывший муж Полины Гагариной признался, что не платит алименты на их совместного сына. Обеспечением 12-летнего Андрея занимается артистка. А сам Петр Кислов иногда устраивает для сына праздники.

После развода Петр Кислов и Полина Гагарина смогли сохранить хорошие отношения, поэтому все вопросы, связанные с их ребенком, решают мирно. Более того, как рассказал Кислов, однажды певица даже купила ему билеты на самолет, узнав, что у него нет денег.

"Я алименты не плачу… У нас нормальные дружеские отношения двух людей, у которых есть ребенок… У нас нет каких-то дней назначенных, все по‑человечески. Полине огромное спасибо и браво за то, что она позволяет, разрешает и никак не препятствует общению с ребенком!"

– рассказал Кислов в студии шоу "Звезды сошлись" канала НТВ.

Петр Кислов и Полина Гагарина поженились в 2007 году. Влюбленные поженились, у них родился ребенок. Семейное счастье закончилось быстро – спустя три года супруги развелись.

После развода Полина Гагарина заметно похорошела, а в 2014 наставница шоу "Голос" вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, от которого родила дочь. Внешности девочки пара до сих пор держит в секрете, поэтому фотографируют ребенка исключительно со спины.