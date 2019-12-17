Разгоряченная жена Константина Меладзе скинула пиджак

Вера Брежнева удивила поклонников на последнем выступлении. На мероприятии артистка появилась в белом брючном костюме, а уже на сцене скинула пиджак и осталась в сверкающем лифчике.

Раздевшись, жена Константина Меладзе начала сексуально извиваться перед зрителями, трясла грудью и волосами в танце. Поклонники назвали артистку "самой красивой женщиной".

"Какая красивая", "Любовь", "Невозможно красивая", "Любимая", "Вера такая крутая", – оценили выступление Веры Брежневой в Инстаграм.

Пока сексуальная Вера Брежнева зажигает на сцене, в социальных сетях не утихают слухи о разладе в ее семье. Есть версия, что отношения певицы и Константины Меладзе разрушила Эрика Герцен – солистка группы "ВИА Гра". Брежнева с супругом слухи о разводе не подтверждают, а Герцен уверяет, что с продюсером ее связывают только рабочие отношения.

Масла в огонь недавно подлил и сам Константин Меладзе. В своем Инстаграм он опубликовал снимок с фавориткой.