Певица показала, как выглядело ее тело и лицо в 18 лет

Ани Лорак поделилась с поклонниками архивным видео с концерта в Нью-Йорке в 1996 году. Тогда, в 18 лет, звезда выиграла первый большой музыкальный конкурс. В ролике певица выступает в откровенном коротком топе и с кудрявыми волосами. Узнать артистку на видео удалось не всем поклонникам, так как внешность ее, по их словам, сильно изменилась.

Комментаторы заметили, что грудь звезды сейчас гораздо больше, а лицо в 90-е выглядело естественно, а сейчас на нем заметны следы пластических операций.

"Ани такая хорошенькая без пластики", "От ослепительной красотки к ботексной уродине?" , "Грудей нет ещё, не натянутая рожа ещё. Сейчас, как трансвестит", "Грудь все-таки увеличили", "Сейчас не узнать", "Была естественная", – написали Лорак под видео.

Поклонники Лорак, наоборот, завалили ее комплиментами. Им кажется, что артистка сейчас выглядит лучше, чем в молодости, а голос ее стал сильнее.

"Ты настолько себя выкладываешь, что мурашки по коже", "Как же изменился голос, стал таким мощным и сильным! Ну а вы остались все такой же невероятной красоткой", "Очень чувственная, сильная, эмоциональная песня!", "Вы как были невероятной, так и остались спустя много лет. На вас всегда хочется смотреть и восхищаться", – оценили архивное видео с Лорак в социальных сетях.

Ранее полуголая Ани Лорак потрясла ягодицами в клипе "Мы нарушаем".