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"Какая киска": прелести Лорак сняли на камеру

"Какая киска": прелести Лорак сняли на камеру
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица выставила бюст напоказ

Ани Лорак продемонстрировал свою роскошную грудь в наряде с глубоким вырезом. Формы знаменитости фотограф заснял сверху. Снимок сексуальной брюнетки пришлось по душе не всем – пока одни восхищались красотой артистки и называли "киской", другие критиковали ее за фотошоп.

Поклонники Ани Лорак отметили, что певица очень изменилась и напоминает персонажа из мультика, а не живого человека.

"Такой красоты я давно не видел", "Слишком красивая!", "Лорак уже не та, к сожалению", "Зачем же там много фотошопа, как будто на картинку аниме посмотрела", "Как всегда великолепна!", "Просто красавица", "Суперзвезда", "Сексуальаня и талантливая", "Какая киска", – оценили фото Лорак в Инстаграм.

Ранее Ани Лорак представила новый клип на песню "Мы нарушаем". В видео сексуальная артистка появляется в крошечном наряде, демонстрирует грудь без лифчика и ягодицы. 

Дарья ПЕТРОВА

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