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"Грудь огонь": Шейк развалилась на полу в эротичном белье

"Грудь огонь": Шейк развалилась на полу в эротичном белье
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Супермодель показала формы перед камерой

Ирина Шейк устроила сексуальную фотосессию дома. Модель развалилась на полу в красном комплекте белья, который выгодно подчеркнул ее бюст.

Поклонники бюст Шейк оценили и признались, что гордятся красотой соотечественницы. Однако среди подписчиков модели нашлись и критики. Они считают, что тело Ирины не так прекрасно, как раньше, из-за возраста. Сейчас знаменитости 33 года.

 "Старость делает свое черное дело. Пожухлое тело уже какое-то", "Фигура класс", "Ирина супер", "Лучшая, гордимся", "Грудь огонь", "Фантастика", "Такая красивая", "Ирка как всегда огонь", "Какая сексуальная", "Куколка", – написали под фото Шейк подписчики.

Ирина Шейк, похоже, уверенно чувствует себя перед камерой даже без одежды. На одной из последних фотосессий супермодель снялась без лифчика в чулках. 

Дарья ПЕТРОВА

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