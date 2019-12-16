Экс-солистка группы "ВИА Гра" открыла грудь и ноги

Альбина Джанабаева выставила напоказ свое тело в коротком платье. На фото артистка с большим декольте позирует перед зеркалом так, что в отражении видна ее грудь. После певица продемонстрировала ноги в мини-платье. Комментаторы жену Валерия Меладзе сексуальной не считают – они указали ей на возраст и просто посмеялись над разноцветным нарядом.

Поклонники знаменитости, наоборот, решили, что в свои 40 лет Джанабаева выглядит роскошно, а платье ее только украшает.

"Красавица!", "Шикарная девушка", "Вы – роскошная", "Вы с каждым годом молодеете! Просто супер, платье", "Красотка нереальная", "Бомба!", "Вы сногсшибательны, Альбина!", "Смешно и не по возрасту, это честно, без заигрывания!, "Ужасное платье! Надеюсь, вы в нем не выходили на сцену", – оценили Джанабаеву В Инстаграм.

Ранее Альбина Джанабаева показала поклонникам свою необычную грудь.