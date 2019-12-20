Солистка группы "ВИА Гра" сделала громкое заявление

Эрика Герцег призналась, что мечтает выйти замуж. Более того, она ждет предложении руки и сердца от своего возлюбленного. Если он сделает его под Новый год, то певица готова идти в ЗАГС для росписи уже через три дня.

Избранником Герцег является таинственный бизнесмен Михаил, к которому она обратилась прямо из студии шоу на "Русском радио". С Эрикой Герцег ее потенциального мужа не видели вместе, зато в социальных сетях продолжают обсуждать слухи о романе красотки с Константином Меладзе. Герцег считается фавориткой Меладзе и лидером группы "ВИА Гра".

По слухам, именно из-за молодой блондинки в семье продюсера начались проблемы. Поговаривают даже о возможном разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе.

Сами супруги не подтверждают новости о своем расставании. Однако поведение Веры Брежневой многим подписчикам кажется странным. Сначала певица удалила все фото с супругом из социальных сетей, затем взорвалась из комментариев в Инстаграм.

Ранее "Утро" показало фото Веры Брежневой в латексном костюме.