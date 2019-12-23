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Фаворитка Меладзе выгнулась на полу в пеньюаре

Фаворитка Меладзе выгнулась на полу в пеньюаре
Эрика Герцег. Фото: instagram.com/erikaherceg/
Солистка группы "ВИА Гра" поделилась пикантным снимком после слухов о романе с продюсером

В социальных сетях появилось фото Эрики Герцег, на котором она выгибается, стоя на коленях на полу. В момент съемки на певице был надет пеньюар, поэтому все жалующие могут рассмотреть на снимке кусочек ягодицы звезды и выглядывающие трусы.

Особое внимания к Эрике Герцег приковано вот уже несколько месяцев. Фаворитку Меладзе и самую известную солистку группы "ВИА Гра" обвиняют в разладе между Верой Брежневой и ее мужем.

Константин Меладзе и Эрика Герцег утверждают, что общаются исключительно по работе, однако в Сети в это не верят. Более того, недавно симпатичная блондинка заговорила о свадьбе. Певица призналась, что готова к браку и легко пойдет в ЗАГС спустя три дня после предложения.

Избранником Герцег считается таинственный бизнесмен, которого никогда не снимали рядом с девушкой – этот факт только подливает масла в огонь. Тем более, что в привлекательности певицы сомневаться не приходится.

"Клевая", "Красотка Эрика", "Совершенство, Эрика бесподобна", "Вот бы вас фотографировать", "Любовь", "Волосы роскошные", – хвалят Герцег в Инстаграм.

Ранее Меладзе сам показал свою фаворитку публике. 

Дарья ПЕТРОВА

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