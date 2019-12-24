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Климова раскрыла интимную правду о разводе

Климова раскрыла интимную правду о разводе
Екатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость назвала истинную причину расставания с молодым актером

Летом 2019 года стало известно о разводе Екатерины Климой с Гелой Месхи. Развестись актерам удалось без скандалов, причину расставания они также хранили в секрете. Сейчас же Климова решила нарушить молчание.

По словам знаменитости, вместе с мужем они бывали редко, а постельные сцены только разрушали отношения. Сейчас же Климова уверена, что быть хорошей женой и востребованной актрисой вовсе невозможно.

"На работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище", – цитирует актрису "7 дней".

Екатерина Климова и Гела Месхи решили не обманывать друг друга и развестись. Теперь звезда одна воспитывает 4 детей от предыдущих браков. 

Дарья ПЕТРОВА

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