Фотосессия артистки вызвала бурю восторгов

Екатерина Климова побывала в Израиле, где снялась для популярного российского журнала. Новыми фотографиями и видео актриса поделилась со своими поклонниками в Сети.



"Подошел к финалу невероятный вояж по Израилю...Иерусалим Мертвое море, космическая пустыня Негев, где Время будто бы остановилось...И веселый яркий Эйлат", –

написала Климова на своей страничке в Instagram.

Особенно эффектными получились кадры, где Екатерина сидит в бирюзовом бикини на краю пенной ванны. Впрочем, ролик, где актриса плещется в этом же купальнике, был еще более сногсшибательным.

"Ну нельзя же быть какой красивой Картинка", "Шикарна нет слов!", "Вы идеальная во всех отношениях. Мечта сильного мужчины", "Ах какое блаженство! Вы само совершенство!" –

заверили любимую звезду ее подписчики.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.