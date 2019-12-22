Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Неужели своя: Климова обнажила грудь

Неужели своя: Климова обнажила грудь на публике
Екатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса пришла на вечеринку без белья

Тело 41-летней Екатерины Климовой шокировало публику.

"Она инопланетянка", – заявила одна из подписчиц артистки, напомнив, что та родила четверых детей и по-прежнему в отличной форме.

Поводом для обсуждения стал снимок с одного из светских мероприятий, который Климова опубликовала в Инстаграм. Для выхода в свет актриса выбрала черное бархатное платье на тоненьких лямочках. Глубокое декольте обнажило грудь Климовой практически до запретного предела. Пользователи решили, что ради сексуального наряда Екатерина отказалась от лифчика.

Бюст звезды привлек самое пристальное внимание. Многие комментаторы принялись с жаром спорить: одарила ли ее природа или это результат искусной работы пластических хирургов (орфография и пунктуация сохранены).

"Катюша, ты, как всегда неотразима!!!" "Не думали Даже какие у вас шикарные груди натуральные" "У вас свои?)" "а разве не видно что натуральные :)" "Катерина! Что Вы делаете?)))" "Без бюстгальтера тебе идет)" "4 детей я в шоке она инопланетянка с таким то телом",

– пишут пораженные поклонники.

Самый неожиданный комментарий был, пожалуй, от фаната Екатерины, который работает моряком. Он заявил, что в плаваниях его поддерживают лишь снимки актрисы.

"Вы прелестная ) работая моряком) только ваши фотографии и творчество предают сил и настроения )" – признался мужчина.

Ранее Климова повертела ягодицами перед фотографом, устроившись в пенной ванне.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей