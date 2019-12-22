Актриса пришла на вечеринку без белья

Тело 41-летней Екатерины Климовой шокировало публику.

"Она инопланетянка", – заявила одна из подписчиц артистки, напомнив, что та родила четверых детей и по-прежнему в отличной форме.

Поводом для обсуждения стал снимок с одного из светских мероприятий, который Климова опубликовала в Инстаграм. Для выхода в свет актриса выбрала черное бархатное платье на тоненьких лямочках. Глубокое декольте обнажило грудь Климовой практически до запретного предела. Пользователи решили, что ради сексуального наряда Екатерина отказалась от лифчика.

Бюст звезды привлек самое пристальное внимание. Многие комментаторы принялись с жаром спорить: одарила ли ее природа или это результат искусной работы пластических хирургов (орфография и пунктуация сохранены).

"Катюша, ты, как всегда неотразима!!!" "Не думали Даже какие у вас шикарные груди натуральные" "У вас свои?)" "а разве не видно что натуральные :)" "Катерина! Что Вы делаете?)))" "Без бюстгальтера тебе идет)" "4 детей я в шоке она инопланетянка с таким то телом",

– пишут пораженные поклонники.

Самый неожиданный комментарий был, пожалуй, от фаната Екатерины, который работает моряком. Он заявил, что в плаваниях его поддерживают лишь снимки актрисы.

"Вы прелестная ) работая моряком) только ваши фотографии и творчество предают сил и настроения )" – признался мужчина.

Ранее Климова повертела ягодицами перед фотографом, устроившись в пенной ванне.