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Шаляпин без штанов показал свой сюрприз

Шаляпин без штанов показал свой сюрприз
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Предновогодний снимок вызвал жаркие обсуждения

Поклонники Прохора Шаляпина выложили пикантное фото, сопроводив его поздравлением с Новым годом – 2020. На снимке певец в одних трусах позирует на кровати, прикрывая причинное место подарком в яркой упаковке.

Новогодний сюрприз от Шаляпина разбудил на фан-странице настоящие страсти. Некоторые дамы написали звезде гадостей, отчего-то намекая на его нетрадиционную, по их мнению ориентацию. Других фото полуголого Прохора порадовало (орфография и пунктуация сохранены).

"В где его старухи???? пусть **** не занимается и в новом году выйдет замуж, Проша, за хорошего парня!!" "лучше бы женщину обнял, а не подарок" "Ох, шалун ты, Проша! Поставлю на заставку в телефоне. Завтра на дежурстве буду теток-коллег радовать)" "Мальчик-содержант..." – написали комментаторы.

Ранее Шаляпин показал толстый зад Бабкиной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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