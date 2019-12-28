После разрыва с Цымбалюк-Романовской белозубый красавчик не проводит ни дня без общества прекрасных дам

Прохор Шаляпин не обошел вниманием и Надежду Бабкину. Бывший Виталины заявился в театр "Русская песня" в эксцентричном наряде – драных джинсах и сверкающих ботинках. Певец насладился спектаклем "12 стульев", где "казачка Надя" играет мадам Грицацуеву.

В сторис Инстаграм Шаляпин показал Бабкину в образе. Энергично виляя пышным накладным задом, она пела и танцевала на сцене

Сам Прохор не упустил возможности сфотографироваться в храме культуры. Он выложил снимок, где царственно развалился на троне. Пользователи не преминули намекнуть на возможный роман Шаляпина и Бабкиной: мол, если покорит сердце звезды, жизнь будет роскошной (орфография и пунктуация сохранены).

"Проша,Надюшка Бабкана твоя ,созрела уж молодка", "Прохор, если охмуришь Бабкину – жизнь удалась! Она 🔥🔥🔥🔥🔥" – пишут комментаторы.

Ранее Шаляпин после расставания с Цымбалюк-Романовской опозорился из-за маленького размера.