Тело певца вызвало у публики странные ассоциации

Неотразимый Прохор Шаляпин признался, что устал и подумывает, куда бы отправиться в отпуск. Он попросил совета у поклонников. В своем Инстаграм он выложил снимок в неожиданном виде – без короны и стразов, в ядовито-зеленых шортах и олимпийке, наброшенной на голое тело, под ним артист и задал животрепещущий вопрос.

"Куда бы улететь ? Да подальше.." – написал он.

Пользователи наперебой стали предлагать самые экзотические варианты – от Колымы до необитаемого острова. Другие оценили тело Шаляпина, выдав неожиданные сравнения. По мнению одного из комментаторов, Шаляпин переплюнул Волочкову размером груди. Другие обвинили Прохора в эгоизме, заметив, что он печется только о себе и совсем разбаловался (орфография и пунктуация сохранены).

"Шалун!!!", "К Волочковой в Тайланд", "На северный полюс. Народу мало кислороду много. Не пожалеешь. Зажрался ты Прошенька. Твоя мама куда ездила? А то о себе любимом только и бемпокоишься", "Фотка класс сиськи больше, чем у Волочковой" – высказались пользователи.

Ранее Шаляпин в узких штанах развлекся с пенсионеркой.