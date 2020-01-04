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С Шаляпина сбили спесь после наездов на Ротару

С Шаляпина сбили спесь после наездов на Ротару
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Белозубый красавчик прошелся и по Примадонне

Ненавистники Аллы Борисовны и Софии Михайловны еще прольют слезы после своих заявлений. Такого мнения придерживается супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Он прокомментировал недавнее жесткое выступление музыкального критика Сергея Соседова, который заявил, что Пугачева "еле дышит" и ей пора покинуть сцену. В эфире программы "Звезды сошлись" его поддержал и певец Прохор Шаляпин, считающий, что время обеих певиц ушло и пора дать дорогу молодым. Пригожин подчеркнул, что великих артистов – единицы. Поэтому россиянам, которые их критикуют, следует наслаждаться их выступлениями, пока это возможно.

"Радуйтесь, что у вас есть Пугачева, Ротару. Вы будете плакать, когда их не будет", – сказал он в беседе с URA.RU

Ранее публику шокировало фото, где якобы запечатлена сильно постаревшая Ротару без макияжа.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Будем не только плакать, просто с жизнью простирая!!!
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