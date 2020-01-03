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Ротару без маски ужаснула народ

Ротару без маски ужаснула народ
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Певицу не при "параде" не узнали

Секрет вечной молодости Софии Ротару давно пытаются разгадать и поклонники, и журналисты. Каких только слухов не ходит – и о пластике, и об уколах красоты, и даже о специальном пластическом гриме – маске, без которого знаменитая "хуторянка" якобы не показывается на людях. На фоне последних сплетен ряд СМИ и аккаунтов о звездах в Инстаграм извлекли из недр Сети старый снимок, который обнародовали еще пару лет назад. На кадре женщина, похожая на Софию Ротару, сидит у окна. Все возрастные изменения налицо.

Фотографию вновь принялись бурно обсуждать в интернете – ведь недавно россияне собственными глазами видели Софию Михайловну после скандального возвращения в нашу страну. Многие не верят, что на жутком снимке – она, другие уверяют, что даже в таком виде Ротару выглядит привлекательнее, чем Алла Пугачева.

"Я всегда знала, что это маска!!! И эта старуха так выглядит!!! довелось мне в уже в этом году с моей бабулечкой 31-1 посмотреть голубой огонек 50+ и не дашь, бабулечка просила купить такую маску ей на лицо что бы она была такая как эта софка", "кто-нибудь обратил внимание, как тряслась права рука на концерте "песня года"? время не щадит никого, но согласитесь выглядит она получше Аллы Борисовны", "Это точно она?" "Жуткие фото...по атмосфере" "наконец-то бабушка стала бабушкой, я думала она душу продала", – пишут потрясенные комментаторы на странице admin_anshlak в Инстаграм.

Ранее была раскрыта еще одна страшная тайна Ротару.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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