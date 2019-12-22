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Поехала расшатывать власть Путина: страшную тайну Ротару раскрыли

Поехала расшатывать власть Путина: страшную тайну Ротару раскрыли
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Критикующие "хуторянку" за концерты в России украинцы могут спать спокойно

Оказывается, Софию Ротару послали в нашу страну не просто так. Цель звезды – ослабить российскую власть и внести смуту в ряды граждан. Именно в этом, а не в приземленном желании заработать денег, кроется причина возвращения певицы в нашу страну.

"…поехала она в Москву не только выступать, но еще и шатать… Шатать и расшатывать путинскую власть, как когда-то шатала и расшатывала советскую. Так что, пусть заткнут свои рты те, кто обвиняет Софу в предательстве!"

– секрет Ротару раскрыли в очередном выпуске юмористической передачи Отака Краина с Дидом Панасом.

Напомним, ранее вокруг Ротару разгорелся скандал из-за возвращения певицы в Россию с гастролями. Как стало известно позже, она даже заменит свою давнюю соперницу Аллу Пугачеву в новогоднюю ночь. Сама Примадонна от выступлений на "огоньках" наотрез отказалась.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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