На фото народный артист прижался к подруге экс-супруги

Бывшая жена Армена Джигарханяна не может забыть о супруге – Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает публиковать фотографии с ним. На этот раз пианистка выставила на всеобщее обозрение снимок, на котором ее экс-супруг сжал в объятиях молодую девушку на диване.

Подписчики под фото не могли не заметить, что раньше фигура артиста выглядела по-другому. "Располнел", – написал один из пользователей. На что Цымбалюк-Романовская ответила, что фото сделано в 2014 г. в Италии.

Пианистка развелась с режиссером в 2017 году. А после закрутила роман с Прохором Шаляпиным. В конце 2019 г. певец порвал с возлюбленной после полутора лет отношений. Сам он объяснил, что не готов к семье и детям, поэтому и расстается с блондинкой.

После разрыва бывшие влюбленные, похоже, грустили недолго. Певец сначала был замечен с Ларисой Копенкиной, а потом улетел отдыхать в США.

Виталина Цымбалюк-Романовская проводила время с другими мужчинами, и развлеклась на катке в Москве. Для этого пианистка выбрала весьма смелый наряд – короткое платье и чулки.