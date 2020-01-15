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"Мы не расставались": Цымбалюк открыла правду о жизни с Джигарханяном

"Мы не расставались": Цымбалюк открыла правду о жизни с Джигарханяном
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Киевская пианистка снова заговорила об отношениях со знаменитостью

После развода Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна прошло около трех лет, однако бывшая избранница режиссера до сих пор выкладывает совместные фото и рассказывает о жизни с ним. Сейчас она поделилась подробностями встречи с актером, после которой они уже не расставались.

По словам блондинки, Джигарханян позвонил ей и попросил увидеться в Москве.

"Он потребовал, чтобы я немедленно приехала к нему... Когда я приехала, он, как всегда, постарался спрятать свои чувства за черным юмором и сказал: "Так хорошо выглядишь, что даже противно". И больше мы не расставались",

цитирует Цымбалюк-Романовскую "Собеседник".

Жить вместе пианистка и режиссер начали после второго инсульта Джигарханяна. Тогда же, как отметила Виталина, он и снял обручальное кольцо. Разница в возрасте влюбленных никогда не смущала. Армен Борисович всегда представлял пианистку друзьям и хвалил ее способности.

По браку с народным артистом блондинка не скучает, она уверена, что он потерял гораздо больше из-за того, что живет не с ней. Сама же пианистка продолжает общаться с его друзьями.

"Он больше потерял, в связи с нашей разлукой. Он потерял всю свою жизнь, такую качественную, какую он по-настоящему хотел и, наконец-то, смог себе позволить, потерял!" – добавила Цымбалюк-Романовская.

Ранее "Утро" публиковало видео с Цымбалюк-Романовской, которая покружилась у шеста в чулках и мини. 

Фоторепортаж
Джигарханян рассказал о трагедии
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: Личный Архив
Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Армен Джигарханян с женой Виталиной. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya +1
Дарья ПЕТРОВА

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