Киевская пианистка не может оставить народного артиста в покое

Виталина Цымбалюк-Романовская дала очередное интервью о браке с Арменом Джигарханяном. На этот раз, как пишет сама блондинка, она говорила только правду и раскрыла много подробностей.

"Мое интервью с Дмитрием Мельманом потрясло даже меня", - коротко написала Цымбалюк-Романовская. После чего добавила: "Все правда и много новых деталей".

О своем интервью Виталина сообщила в Инстаграм, и пользователи набросились на нее с критикой. Они требуют, чтобы бывшая жена оставила народного артиста в покое. По их мнению, своими рассказами киевская пианистка выставляет экс-супруга в неприглядном свете.

"Вы просто очернили советского актера, стараясь, может, не сознательно, срубить репутацию Армена Джигарханяна. Да еще и на старости лет. Это жестоко. Не по-человечески. Это отвратительно", "Виталина, отпустите уже его и всю эту ситуацию! Уже не интересно!", "Оставь в покое", "Простить и забыть надо", "Вам не надоело еще трепать Джигарханяна? Или деньги выше совести?", "Надо дальше уже жить", – обратились они к блондинке.

Кто-то, наоборот, встал на ее защиту. Поклонники считают, что только пианистка хорошо ухаживала за режиссером, а тот предал ее.

Раскрывать новые подробности о браке с бывшим Виталина Цымбалюк-Романовская начала после того, как рассталась с Прохором Шаляпиным. После разрыва певец уехал отдыхать в США, а пианистка осталась в Москве, где дает говорит о Джигарханяне и катается на коньках в чулках и коротком платье.