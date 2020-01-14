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Шаляпин после обрезания показал огромную пушку

Шаляпин после обрезания показал огромную пушку
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист отдыхает за границей после разрыва с любовницей

Прохор Шаляпин делится подробностями путешествия в США с пользователями интернета после обрезания – операции, на которой ему удалили лишнюю кожу с лица. Сейчас певец находится в Санта-Монике, где и сфотографировался на огромном стволе пушки.

"Всем пламенный привет из Санта-Моники, дорогие мои друзья, это мое любимое место. Я здесь бываю чаще, чем в Сочи", – рассказал он на камеру и начал отправлять подписчикам воздушные поцелуи.

В Америке Прохор Шаляпин отдыхает уже несколько дней. После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской жизнь артиста, похоже, забила ключом. Он поселился в дорогом отеле, выкладывает фотографии со звездами и расслабляется на крыше у бассейна.

С кем именно певец отправился на отдых непонятно. Однако, снимая обстановку номера, он засветил женскую одежду в шкафу.

Бывшая избранница певца за границу не торопится. Виталина Цымбалюк-Романовская развлекается на катке в коротком платье и чулках, где даже успела повертеться вокруг шеста. 

Дарья ПЕТРОВА

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