Пианистка без утайки рассказала о наболевшем

Армен Борисович Джигарханян наконец-то встретился с бывшей женой – Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая удивилась его состоянию.

В интервью "Миру новостей" артистка поведала, что бывший супруг пришел к ней, чтобы забрать свои вещи.

"Со мной не общался... в пол смотрел...Он на себя был не похож по поведению",

– рассказала Цымбалюк-Романовская. Пианистка считает, что экс-супруг либо находится под воздействием лекарств, либо ему просто стыдно.

Хотя прошло уже 2 года с момента развода звездных супругов, публика все еще помнит громкий скандал, вспыхнувший в семействе народного артиста СССР. Джигарханян обвинил жену в воровстве, однако Виталина считает, что эти слова были сказаны в сердцах. "Виной всему характер Армена Борисовича, состояние его здоровья" – объяснила хрупкая блондинка, передает портал "Дни.ру".

Цымбалюк-Романовская напомнила, что Джигарханяна в тот момент изолировали от нее и рассказывали о ней разные гадости. Никакой вины за собой пианистка не чувствует – более того, она считает, что лишь ее забота и поддержка помогли Армену Борисовичу прожить последние 10 лет. При этом Виталина подчеркнула, что вновь начать отношения с Джигарханяном она не готова.

Ранее стало известно, что Виталине грозит новое судебное разбирательство. Кроме того, многие поклонники народного артиста СССР считают, что бывшая супруга должна уже оставить Джигарханяна в покое.