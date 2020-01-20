Экс-возлюбленная Армена Джигарханяна продемонстрировала стройную фигуру в облегающем наряде

Виталина Цымбалюк-Романовская сменила романтичные платья на более смелые наряды. В театре блондинка появилась в кожаных штанах, обтягивающих ее стройные ноги. В комментариях под фото поклонники начали хвалить пианистку, а ведь еще недавно жестко критиковали ее.

Несколько дней назад комментаторы разозлились из-за откровений о жизни пианистки с Арменом Джигарханяном. Сразу нескольким изданиям бывшая жена артиста выдала личные подробности. Цымбалюк-Романовская рассказала, как именно завязались их отношения, и как теперь живет Джигарханян. Что и вывело из себя поклонников.

Сейчас они, похоже, забыли об обиде на Цымбалюк-Романовскую. В ее Инстаграме уже появились сообщения с похвалой.

"Чертовски хороша!", "Любимая женщина", "Виталина! Вы просто молодец! Классная!", "Нежная и сильная!", "Красавица", "Виталиночка, красавица! Искуссница", "Ты ж наша звездочка", "Виталина, какая красавица. Дай Господь вам счастья", – написали пользователи под фото.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская покрутилась у шеста в чулках.