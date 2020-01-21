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"Порядочность должна быть": вскрылась правда о долгах бывшей Джигарханяна

"Порядочность должна быть": вскрылась правда о долгах бывшей Джигарханяна
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Блондинка не собирается идти навстречу кредиторам

Новый год у Виталины Цымбалюк-Романовской начинается с новых судебных тяжб. Московский бизнесмен Юрий Растегин требует у киевской пианистки 2 млн рублей. Эти деньги бывшая жена Армена Джигарханяна заняла у него несколько лет назад, но так и не вернула. 

"Средства она брала на ремонт квартиры, в которой они собирались с Джигарханяном жить... Один миллион рублей я дал под расписку, а второй миллион предоставила моя фирма",

рассказал предприниматель "Собеседнику".

Он также подчеркнул, что женщина твердо обещала ему отдать деньги, однако внезапно передумала. "Видимо, она так закалилась во всех судебных боях после развода, что решила попробовать не отдавать", – объяснил кредитор. 

Бизнесмен добавил, что несколько месяцев назад встречался с пианисткой на очной ставке у следователей. Цымбалюк-Романовская тогда заявила, что ничего не помнит и деньги отдавать не будет. Однако Растегин утверждает, что у него есть ее расписка и договор займа. 

"Раньше я к ней хорошо относился, сейчас – хуже. Порядочность в финансовых расчетах должна быть на первом плане", – подвел итог мужчина. И посетовал, что даже не знает, есть ли у Виталины источники дохода. Когда она брала деньги в долг, то работала директором театра, а сейчас ее финансовое состояние может быть более неустойчивым.

Информация о том, что на экс-супругу народного артиста подали в суд, появилась после праздников. Тогда киевская пианистка не смогла прокомментировать, о чем именно идет речь.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Валентина МАЙОРОВА

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