"Порядочность должна быть": вскрылась правда о долгах бывшей Джигарханяна
Новый год у Виталины Цымбалюк-Романовской начинается с новых судебных тяжб. Московский бизнесмен Юрий Растегин требует у киевской пианистки 2 млн рублей. Эти деньги бывшая жена Армена Джигарханяна заняла у него несколько лет назад, но так и не вернула.
"Средства она брала на ремонт квартиры, в которой они собирались с Джигарханяном жить... Один миллион рублей я дал под расписку, а второй миллион предоставила моя фирма",
– рассказал предприниматель "Собеседнику".
Он также подчеркнул, что женщина твердо обещала ему отдать деньги, однако внезапно передумала. "Видимо, она так закалилась во всех судебных боях после развода, что решила попробовать не отдавать", – объяснил кредитор.
Бизнесмен добавил, что несколько месяцев назад встречался с пианисткой на очной ставке у следователей. Цымбалюк-Романовская тогда заявила, что ничего не помнит и деньги отдавать не будет. Однако Растегин утверждает, что у него есть ее расписка и договор займа.
"Раньше я к ней хорошо относился, сейчас – хуже. Порядочность в финансовых расчетах должна быть на первом плане", – подвел итог мужчина. И посетовал, что даже не знает, есть ли у Виталины источники дохода. Когда она брала деньги в долг, то работала директором театра, а сейчас ее финансовое состояние может быть более неустойчивым.
Информация о том, что на экс-супругу народного артиста подали в суд, появилась после праздников. Тогда киевская пианистка не смогла прокомментировать, о чем именно идет речь.
Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик